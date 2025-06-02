إيران تطالب بـ ضمانات من الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات

حضّت إيران، الولايات المتحدة، الاثنين، على تقديم «ضمانات» بشأن رفع العقوبات المفروضة على طهران، عقب اقتراح أمريكي بشأن اتفاق نووي محتمل.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: «نريد ضمانات بشأن رفع العقوبات.. حتى الآن، لم يرغب الطرف الأمريكي في توضيح هذه المسألة».

وأتت تصريحاته غداة تقرير صادر عن الأمم المتحدة يظهر أن طهران كثفت إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، بأن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.

وقال الموفد الأمريكي في المحادثات النووية ستيف ويتكوف، الشهر الماضي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستعارض أي تخصيب.

وصرح ويتكوف لموقع «برايتبارت نيوز»: «لا يمكن أن يكون لدى إيران برنامج لتخصيب اليورانيوم مجددا. هذا خطنا الأحمر. لا تخصيب».

وتعهدت إيران مواصلة تخصيب اليورانيوم «مع أو بدون اتفاق» بشأن برنامجها النووي.

وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» السبت، أن كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت: «أرسل المبعوث الخاص ويتكوف اقتراحا مفصلا ومقبولا للنظام الإيراني، ومن مصلحته قبوله».

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مسئولين مطلعين على المحادثات الدبلوماسية، أن الاقتراح عبارة عن سلسلة من النقاط الموجزة وليس مسودة كاملة.

وأجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ أبريل، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم، رغم تباين معلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم.