العراق: حفر واستصلاح 18 بئرا نفطية خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط، اليوم الاثنين، إنجاز حفر واستصلاح 18 بئرا نفطية خلال شهر مايو الماضي.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني سواد، وبمتابعة مباشرة من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أنجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية حفر واستصلاح 18 بئرا نفطية خلال الشهر الماضي، ضمن الخطط التشغيلية للشركة لتعزيز قدرات الإنتاج الوطني في مختلف الحقول النفطية العراقية".

وأكد المدير العام للشركة حسن محمد حسن، أن الملاكات المتخصصة تمكنت من حفر 6 آبار نفطية واستصلاح 12 بئرا أخرى، توزعت بين الحقول النفطية من الشمال إلى الجنوب، لصالح الشركات الاستخراجية الوطنية، بالإضافة إلى عقود مع عدد من الشركات العالمية العاملة في العراق".

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس كفاءة الشركة وقدرتها على تنفيذ المهام الفنية وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في دعم خطط وزارة النفط الرامية إلى زيادة الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي في الحقول.