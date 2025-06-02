الإعدام شنقا للمتهم بخنق سيدة والاستيلاء على هاتفها في الإسكندرية

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، اليوم الأحد، "ح.ف.ع"، عامل، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لاتهامه بقتل "ع.ا.م"، ربة منزل، وسرقتها.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 640 لسنة 2025 جنايات ثانٍ الرمل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يُفيد بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل محل سكنها في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات، أن المتهم قتل المجني عليها، وهي في العقد السادس من عمرها، حيث استغل تواجدها بمفردها داخل مسكنها، فتوجَّه إليها ودلف إلى الداخل، مستغلاً حسن علاقتهما واطمئنانها له، بعدما جلسا سويًا.

وأشارت التحقيقات، المعززة بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في منطقة الحادث، إلى أنه ما إن ظفر المتهم بالمجني عليها حتى دفعها أرضًا، وجثم فوقها، وراح يرتطم برأسها عدة مرات بالأرض، ثم كتم أنفاسها باستخدام "مشنقة" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات أن جناية القتل ارتبطت بجنحة، تمثلت في سرقة هاتفين محمولين قبل أن يفرّ المتهم هاربًا، بعد أن كانت المجني عليها تعامله كأحد أبنائها، وأنه قبل شهر من الواقعة، تقرّب منها وأبدى رغبته في الزواج بها، لكنها رفضت لصغر سنه، فارتكب جريمته وسرق متعلقاتها.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وباقتياده إلى ديون قسم الشرطة ومواجهته أقر بالحادث تفصيلّا، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: شريف محمد مجدي الجندي، ورامه سعد طبيخة، والدكتور شريف عبد المنعم هجرس، وبحضور وكيل النائب العام شاكر دويدار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.