نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وجود موانع محددة لعدم إعطاء لقاح كورونا للأطفال، مؤكدًا أن الآثار الجانبية المحتملة بعض الحصول على التطعيمات معروفة تشمل الألم أو الإحمرار أو الحكة مكان الحقن، وتكسير في الجسم.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، إن وزارة الصحة لم ترصد أية آثار جانبية أخرى خطيرة بعد إعطاء 68 مليون جرعة حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللقاحات آمنة وتعطي نوعًا من الحماية والمناعة.

وأضاف أن الدولة أجرت أبحاثًا إكلينيكية على الحاصلين على لقاحات كورونا وغير الحاصلين عليها وعلاقة الأمر بنسب دخول المستشفيات والعناية المركزة والتنفس الصناعي، ذاكرا أن نسب الفئة الأولى أقل كثيرًا من الفئة الثانية.

وأكد مستشار الرئيس للصحة، أن وزارة الصحة لم ترصد آثارا جانبية مقلقة بعد تطعيم الأطفال ضد كورونا، نافيًا إمكانية تحديد موعد انتهاء ذروة الموجة الحالية لفيروس كورونا والتي تتسم بتسجيل إصابات تتراوح ما بين ألفين إلى 2100، ووفيات ما بين 50 و60.

وذكر أن الحديث عن الذروة يكون عند الوصول إلى عدد ثابت من إصابات كورونا لعدة أيام ثم يبدأ الانخفاض، قائلًا إن الأعداد المرصودة عن طريق الوزارة ليس كل الحالات المصابة؛ لأن متحور «أوميكرون» يتسم بسرعة الانتشار ونقل العدوى لما يتراوح بين 14 إلى 17 شخصا.