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ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في البرازيل إلى 94 شخصا

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 9:47 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 9:47 ص

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الطينية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على شمال مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى 94 شخصا على الأقل.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ تكثف جهودها من أجل البحث عن ناجين في منطقة "بتروبوليس"، مشيرة إلى أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع وجرفت السيارات والأشجار.

وأضافت القناة أن إدارة الدفاع المدني في مدينة "ريو دي جانيرو" أفادت بأنه لم يتضح بعد أعداد الأشخاص المفقودين جراء الفيضانات، مشيرة إلى أن حاكم المدينة "كلاوديو كاسترو" قام بتفقد المنطقة من أجل تقييم حجم الخسائر وقال إن العمل جاري في الوقت الحالي على محاولة البحث عن ناجين.

وذكرت القناة، أن الفيضانات والانهيارات تسببت في نزوح أكثر من 1500 عائلة من منازلها.


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