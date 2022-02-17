وصل الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، مقر انعقاد الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، المنعقدة على مدار يومي ١٧ و١٨ فبراير الجاري في بروكسل.

وأدلى الرئيس التونسي قبل دخوله إلى مقر انعقاد القمة بتصريحات مقتضبة أكد فيها على احترام بلاده للدستور، وذلك على خلفية حل «سعيّد» المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي، ووصف المعارضين الخطوة بأنها تعزيز لسلطات الرئيس التونسي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي تعقد على مدار يومي ١٧ و ١٨ فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الأفريقية/الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان «أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠»، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال «خطة عمل القاهرة»، أخذاً في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.