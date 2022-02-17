«بيونتيك» تعتمد «حلول الحاويات» لإنتاج اللقاحات في إفريقيا

تعتزم شركة "بيونتيك" الألمانية، المطورة لأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، نقل مرافق إنتاج كاملة التجهيز إلى أفريقيا لإنتاج لقاحات بتقنية الحمض النووى الريبوزى الناقل التي طورتها الشركة.

وأعلنت "بيونتيك" اليوم الأربعاء أن من المقرر توريد مرافق الإنتاج إلى دول رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، ومع كل دولة على حدة.

ويمكن في هذه المرافق إنتاج لقاح كورونا، وأيضا لقاحات محتملة ضد السل والملاريا.

وتحدثت الشركة عن "خطوة إضافية لتحسين إمدادات اللقاحات في أفريقيا".

وتتكون المرافق، التي طورتها "بيونتيك"، من عدة حاويات مجمعة ومجهزة بجميع المعدات اللازمة لعملية التصنيع.

ومن المقرر وصول المرفق الأول إلى أفريقيا خلال النصف الثاني من هذا العام. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بعد اثني عشر شهرا من التسليم إلى الوجهة.

وعرضت الشركة، التي تتخذ من مدينة ماينتس مقرا لها، الحاويات اليوم في مصنعها بمدينة ماربورج، وكان من بين الحاضرين رؤساء رواندا وغانا والسنغال - بول كاجامي، ونانا أكوفو-أدو، وماكي سال، إلى جانب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ووزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس.

يُذكر أنه تم إنتاج لقاح "بيونتيك/فايزر" قبل حوالي عام في مصنع بيونتيك بماربوج.

وأوضحت الشركة أن مثل هذا المرفق النقال لإنتاج لقاحات الحمض النووي الريبوزي يتكون من وحدتين تضم كل وحدة ست حاويات. وذكرت الشركة أن الوحدتين تتطلبان مساحة تقدر بنحو 800 متر مربع وهما توفران مساحة لكل الأجهزة الضرورية لعملية التصنيع.

وقالت بيونتيك إن من الممكن أن تصل الطاقة الإنتاجية في البداية إلى 50 مليون جرعة من لقاح بيونتيك/فايزر المضاد لكورونا في العام ولفتت إلى أن الوحدتين مناسبتان أيضا لإنتاج لقاحات مستقبلية محتملة ضد الملاريا أو السل من إنتاج بيونتيك إذا تم تطويرها واعتمادها والتصريح بها.

من جانبها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين مبادرة بيونتيك في بيان بأنها "رائد حقيقي في مكافحتنا العالمية ضد الجائحة"، كما رحب أدهانوم غيبريسوس بالمبادرة الرامية إلى "رفع إنتاج اللقاحات في أفريقيا"، ووصفها بأنها " استكمال لمركز منظمة الصحة العالمية" لنقل تقنية الحمض النووي الريبوزي.