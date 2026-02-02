إيطاليا: بدء سريان نظام دفع السياح رسوما لمشاهدة نافورة تريفي في روما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يبدأ اليوم الإثنين، سريان نظام الرسوم بالنسبة للسياح مقابل زيارتهم نافورة تريفي الشهيرة عالمي .

ويتم الآن دفع رسوم بقيمة اثنين يورو (2.39 دولار) للوصول إلى المنطقة المطوقة بسياج عند حوض المعلم التاريخي الذي يرجع للقرن الثامن عشر.

ويرجى من الإجراء منع الاكتظاظ وتيسير تدفق الزوار إلى إحدى مناطق الجذب السياحي الرئيسية في العاصمة الإيطالية والتي شيدت على مصدر مياه روماني قديم.

ويطبق نظام الدخول الجديد أغلب أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى العاشرة مساء (0800 – 2100 بتوقيت جرينتش)، باستثناء يومي الاثنين والجمعة حيث يتم تطبيقه من 1130 صباحا 10 مساء.

ولا يخضع سكان روما لنظام دفع الرسوم الجديد.

كما يستثنى الأشخاص ذو الإعاقة ومرافقيهم وكذلك الأطفال دون السادسة.