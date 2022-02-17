طلعت يوسف يكشف موقفه من رحيل مدربي الإسماعيلي والزمالك والأنسب لـ الأولمبي

يرى طلعت يوسف المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن مشكلة الدراويش، ليست في المدرب، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى نوعية مختلفة من اللاعبين.

ويعاني الإسماعيلي بشكل واضح هذا الموسم، حيث لم يحقق أي انتصار منذ بداية الدوري، ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه خسر اليوم الأربعاء أمام بيراميدز (1-0).

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "تغيير المدرب لن يكون الحل، والمشكلة ليست في المدرب، والفريق يحتاج إلى نوعية مختلفة من اللاعبين وهي غير موجودة رغم الصفقات الجديدة، لقد فوجئت بمستوى الإسماعيلي أمام بيراميدز".

وأشار إلى أنه يرفض فكرة العودة لتدريب الإسماعيلي مرة أخرى، مضيفًا أنه لا يرحب بالعمل مع أي فريق في وسط الموسم.

وتابع: "الدوري المصري هذا الموسم من أصعب الدوريات في السنوات الأخيرة، فالفوارق ليست كبيرة بين الأندية والبطل سيكون بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، لكن مشكلة الأخير تظل في الاستمرارية حتى النهاية، بينما الوضع مختلف في صراع البقاء في الدوري".

وعن تجربة المدرب أحمد سامي مع سموحة الذي يحتل المركز الرابع في الدوري قال: "السر في حالة الحب بين اللاعبين والجهاز الفني والطموح المتواجد، ونجاحه في تقديم المواهب واللاعبين الأجانب بشكل مميز".

وأردف: "أعتقد أن ترشيح سامي لقيادة المنتخب الأولمبي خلفًا لشوقي غريب، خطوة ممتازة له وللكرة المصرية، هو الأنسب، لأنه بعرف جيدًا كيف يتعامل مع المواهب".

وفي سياق آخر طالب طلعت يوسف برحيل مدرب الزمالك باتريس كارتيرون، حال استمرار المشاكل بينه وبين مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أن الأبيض يضم عناصر مميزة ويحتاج إلى الاستقرار.

وعن وضع الأهلي هذا الموسم، استرسل: "موسيماني حقق أرقامًا مميزة مع الفريق، والدليل نجاحه في كأس العالم للأندية، رغم الغيابات الكثيرة، قبل البطولة لم يصدق أحد أن الأهلي سيحصد المركز الثالث في المونديال".

وأكمل: "كثرة التصريحات الإعلامية لموسيماني من السلبيات التي أثرت على علاقته بالجمهور، بجانب تأثر العلاقة بينه وبين إدارة الأهلي، لكن قد يكون إنجاز المونديال فرصة لتصحيح مسار العلاقة وتجديد العقد".

وأتم: "الأهلي يملك فريقين، والدليل على ذلك كثرة التغييرات في طرق اللعب من جانب موسيماني".