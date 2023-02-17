وفاء عامر تنتهي من تصوير «نصي الثاني» لعرضه خارج السباق الرمضاني

انتهت الفنانة وفاء عامر من تصوير مسلسله الجديد "نصي الثاني" والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني على إحدى المنصات الإلكترونية.

تدور أحداث المسلسل، الذي يتكون من 10 حلقات، في إطار كوميدي من خلال موظف بنك، يلتقي فتاة مختلفة كل حلقتين، ويعيش قصة حب معها، حيث يسعى للعثور على نصه الثاني والاستقرار في حياته العاطفية.

المسلسل بطولة ميرنا نور الدين، وسلوى عثمان، ومحمد محمود، ورنا رئيس، ومحمود البزاوي، وفاء عامر، وأسماء أبواليزيد، وإيمان السيد، وجيلان علاء، تأليف إياد صالح، إخراج عمرو صلاح.

كانت آخر أعمال وفاء عامر مسلسل "العيلة دي"، الذي جسدت فيه دور دلال الأم التي تعمل في إحدى الوزارات ولديها 5 أبناء تواجه مع زوجها مشاكلهم الأسرية، من خلال طرح عدة قضايا إنسانية تحدث بالفعل في المجتمع مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب.

المسلسل بطولة محمد ثروت، وإنعام سالوسة، وسارة نور، وإسلام إبراهيم، ويوسف عثمان، وسلوى عثمان، وريهام الشنواني، وتأليف أماني التونسي وياسمين رفعت، وإخراج أحمد خالد أمين.