الشناوي: نعرف قيمة الهلال ومدى صعوبة المواجهة أمامه

أكد محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، سعادة بعثة الأهلي بالتواجد في دولة السودان الشقيق، مشيدًا بحفاوة الاستقبال من الأشقاء في السودان، سواء على المستوى الرسمي أو الجماهيري نتيجة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني، أن لقاء الغد سيكون صعبًا على الفريقين، وأنهم يعرفون قيمة المنافس واستعدوا له بشكل جيد، متمنيا أن يكون التوفيق حليف الأهلي في المباراة.

وأشار كابتن الأهلي الى أن الجميع في الأهلي يقدر نادي الهلال السوداني وجماهيره، وأن العلاقة بين الناديين وكذلك البلدين ستظل قوية.

وشدد الشناوي غلى أن كل لاعبي الأهلي يدركون أهمية مباراة الغد، ولديهم ـ هم والجهاز الفني ـ تركيز شديد على أداء هذه المباراة بروح عالية.