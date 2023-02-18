القوات الباكستانية تقتل 3 مسلحين من طالبان لإنهاء هجوم على مجمع للشرطة

قتلت قوات الأمن الباكستانية، يوم الجمعة، جميع مسلحي طالبان الثلاثة المتشددين الذين اقتحموا مقرا للشرطة في كراتشي، أكبر مدن البلاد، بعد معركة بالأسلحة النارية استمرت عدة ساعات، حسبما قال مسؤولون.

وقُتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن ومدني واحد في أحدث هجوم يشير إلى عودة ظهور طالبان في باكستان المسلحة نوويا التي تواجه أيضا أزمة اقتصادية.

وقال مراد علي شاه، رئيس وزراء ولاية السند "جرى تطهير المبنى".

وذكر ضابط الشرطة مقدس حيدر، إن اثنين على الأقل من المسلحين قتلا بالرصاص بينما فجر ثالث نفسه بعد أن حوصر على سطح المبنى المكون من خمسة طوابق.