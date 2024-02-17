 الزمالك يفوز على وادي دجلة في دوري الطائرة للسيدات - بوابة الشروق
السبت 17 فبراير 2024 11:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الزمالك يفوز على وادي دجلة في دوري الطائرة للسيدات

محمد ثابت
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 11:41 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 11:41 م

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"  على نظيره وادي دجلة بنتيجة 3 _ 0  في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على صالة "تحيا مصر" بـ6 أكتوبر،  ضمن منافسات دور الـ8  "التصنيفي" للدوري الممتاز .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 - 14

25 - 16

27 - 25

بهذا الانتصار، يتأهل فريق "سيدات الطائرة" للدور قبل النهائي من بطولة الدوري الممتاز، في التصنيف الأول، بجانب فرق، الأهلي وسبورتنج وسموحة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق "سيدات الطائرة" من؛ حسام شكري مديراً فنياً ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً، وهبة حسنين مديراً إداريا، وسمية ناجح اخصائياً للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك