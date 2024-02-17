وزير الخارجية الأمريكي: فرصة استثنائية لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك فرصة وصفها بالاستثنائية في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط، مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها، حسب قوله.



وفي حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، سلط بلينكن الضوء أيضا على الضرورة «العاجلة» للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل، وفق تصريحاته التي نقلتها وكالة رويترز.



وأشار بلينكن إلى أن هناك جهودًا حقيقية تقودها الدول العربية لإصلاح السلطة الفلسطينية.



ويواصل جيش الاحتلال شن عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28 ألفًا و858 شهيدًا، و68 ألفًا و677 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت صحة غزة، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و125 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.