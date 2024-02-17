 كوريا الجنوبية واليابان تعقدان مشاورات حول عدم انتشار الأسلحة النووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية واليابان تعقدان مشاورات حول عدم انتشار الأسلحة النووية

د ب أ
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 2:15 ص | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 2:15 ص

عقدت كوريا الجنوبية واليابان، مشاورات حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووي لمعالجة التهديدات العسكرية المتزايدة من كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الجمعة.

والتقى المدير العام لإدارة عدم الانتشار النووي والتخطيط الدبلوماسي "يون جونج-كوون" بنظيره الياباني "كاتسورو كيتاجاوا" في طوكيو، وفقا للوزارة.

وتبادل الجانبان المخاوف بشأن التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية وتجارة الأسلحة غير القانونية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل معا في مختلف المستويات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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