لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب تتابع أعمال تطوير قصر ثقافة أسوان

استقبل رئيس هيئة قصور الثقافة عمرو البسيوني، اليوم السبت، وفدا من مجلس النواب، ضم أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار، في زيارة لأعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة أسوان.

ضم الوفد البرلماني نادر مصطفى وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة عصمت عبد الفتاح زايد، ومنال هلال، ومنى عمر، وضحى عاصي.

تفقد أعضاء اللجنة أعمال التطوير الجارية بالقصر، واستمعوا لشروح مهندسي المشروع والجهة المنفذة عن تفاصيل مشروع تطوير القصر الذي يقع على كورنيش النيل، بإجمالي مساحة 3500 متر مربع، ويتكون من ثلاثة أدوار للأنشطة على مساحة 1150 مترا مربعا، تضم دورا أرضيا وبه قاعة موسيقى وقاعة معارض وقاعة متعددة الاستخدامات ومرسم، بالإضافة إلى مبنى المسرح ويضم 500 كرسي، ودور أول يضم مكتبة طفل ونادي مرأة ونادي تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة، ودور ثاني استراحة للفرق الفنية.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية الموقع ودوره كمنارة ثقافية منتظرة تقدم خدماتها لأبناء محافظة أسوان، كما أشادوا بالتصميم الهندسي لمبنى القصر ومشتملاته، ومراعاته استغلال أجزاء منه لتعظيم موارد الهيئة.

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، إن أعمال التطوير بالقصر تجري على قدم وساق تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، في المتابعة المتواصلة لسير العمل بالموقع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، ليعود من جديد صرحا ثقافيا يُقدم الخدمة الثقافية لأهالي المحافظة، لتفعيل رسالة المؤسسة في برامج العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

جاءت الزيارة بحضور عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، وتأتي ضمن زخم كبير لهيئة قصور الثقافة بمحافظة أسوان هذا الأسبوع؛ حيث تختتم اليوم فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وتطلق غدا فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون بمشاركة 15 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، تزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني.