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كشفت رئيسة رابطة المرأة النازحة بجنوب دارفور بالسودان عواطف عبد الرحمن يوسف، عن تسجيل 32 حالة وفاة بين سكان معسكر بليل للاجئين الجنوبيين بسبب الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال.

وقالت عواطف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية، إن وفد الرابطة زار معسكر اللاجئين في الأيام الماضية ووثق مأساة كبيرة بسبب انعدام الغذاء لدى اللاجئين.

وأضافت أن لديهم 13 طفلاً توفوا بسبب سوء التغذية إضافة إلى 19 آخرين من الرجال والنساء.

وذكرت أن النازحين بمعسكر سكلي جنوبي مدينة نيالا يواجهون كذلك معاناة كبيرة بسبب نقص الغذاء وانعدام فرص العمل بالمعسكر وتوقف الخدمات الأساسية من مياه وصحة.

وأوضحت أن النازحين يواجهون خطر الموت بالجوع بجانب توقف الخدمات الأساسية من مياه وصحة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي.

وحذرت من كارثة إنسانية قد تقع في المعسكر في غضون الأسبوعين القادمين في حال لم تصل المساعدات الغذائية والأدوية لإنقاذ النازحين.

وتتواصل منذ 11 شهرا، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.