 رئيس وكالة مساعدات ألمانية غير حكومية يحذر من أزمة إنسانية في السودان - بوابة الشروق
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رئيس وكالة مساعدات ألمانية غير حكومية يحذر من أزمة إنسانية في السودان

نيروبي - د ب أ
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 10:35 ص | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 10:35 ص

وصف رئيس وكالة المساعدات الألمانية غير الحكومية "فيلت هونجر هيلفه" المعنية بمكافحة الجوع الوضع في السودان بأنه مأساوي بشكل متزايد.

وبعد عودته من زيارة إلى للسودان، قدم ماتياس موج، الأمين العام للوكالة، وصفا للوضع في مراكز اللاجئين المكتظة والصعوبة المتزايدة في مجال الإمدادات اللوجستية واحتدام القتال في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

ويشهد السودان صراعا في أعقاب انقسام بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" العام الماضي.

ويتنافس الرئيس الفعلي للسودان، عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، على السلطة منذ أبريل 2023.

وطبقا لأرقام الأمم المتحدة، أصبح السودان الآن البلد، الذي يشهد أكبر عدد من اللاجئين والنازحين في العالم، وفر حوالي 8 ملايين شخص داخل البلاد أو عبر الحدود بسبب القتال.

وذكر موج أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مشكلات هائلة، وقال لوكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ في نيروبي، أمس الجمعة، إن وضع الإمدادات في إقليم "دارفور" غرب البلاد كارثي وأن الجوع آخذ في الارتفاع.

وأضاف، "كمنظمة إنسانية، نخشى من احتمال أن يتفاقم الوضع، في الأشهر المقبلة، بعد نفاد الاحتياطات القليلة التي كانت متوافرة".


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