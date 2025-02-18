إصابة 8 أشخاص جراء انقلاب طائرة ركاب أمريكية في مطار بتورنتو بكندا

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انقلبت طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز الأمريكية عند وصولها إلى مطار بيرسون في تورنتو اليوم الاثنين، ويقول المسعفون إن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا.

وذكرت وكالة الصحافة الكندية أن أحد الركاب أصيب بجروح خطيرة وأصيب سبعة آخرون أيضا على متن الرحلة القادمة من مدينة مينيابوليس الأمريكية . وتُظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي انقلاب الطائرة على المدرج.

وأكد المطار على منصة إكس أن "حادثة" وقعت لطائرة ركاب تابعة لشركة دلتا القادمة من مينيابوليس وأن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث الطائرة مقلوبة رأسا على عقب على المدرج الثلجي بينما كان عمال الطوارئ يغسلونها بالخرطوم.

وقال المطار في منشور على منصة إكس : "فرق الطوارئ تستجيب. جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير".