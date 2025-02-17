زيزو : هذة أسباب تعاقد الأهلي مع بن شرقي

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يرى أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن انتقال المغربي أشرف بن شرقي للأهلي لا يمثل أي ضغوط على نادي الزمالك.

وقال زيزو في تصريحات تليفزيونية :" بن شرقي لاعب مميز ويعتبر إضافة كبيرة للأهلي ويعتبر من أبرز اللاعبين الذين زاملتهم".

وأضاف :" انتقاله للأهلي من باب الاحتراف فهو ليس لاعبًا من أبناء نادي الزمالك وأعتقد أنه فضل خطوة الأهلي لأسباب مالية أو للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأعلن الأهلي عن التعاقد مع المغربي بن شرقي قادمًا من الريان القطري خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعتبر بن شرقي أحد أبرز المحترفين في تاريخ نادي الزمالك وساهم مع الفريق بالعديد من التتويجات أبرزها كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.