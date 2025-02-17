قتل مسلحون في شمال غرب باكستان سائقا ومسؤولا أمنيا، اليوم الاثنين، عندما نصبوا كمينا لقافلة شاحنات تحمل أغذية وأدوية وإمدادات أخرى للآلاف من السكان المحاصرين بسبب العنف الطائفي، حسبما قالت السلطات.

كان هذا هو ثالث هجوم من نوعه منذ يناير في كورام، وهي منطقة في مقاطعة خيبر بختونخوا المضطربة، شهدت مقتل ما لا يقل عن 130 شخصا في الأشهر الأخيرة في اشتباكات بين القبائل شيعية وسنية متنافسة.

وقال مسؤولو الشرطة إن الهجوم الأخير وقع عندما كانت الشاحنات متجهة إلى باراشينار، وهي المدينة الرئيسية في منطقة كورام.

وقال قيصر عباس، وهو طبيب في مستشفى في باراشينار، إن سائق شاحنة وأحد مسؤولي الأمن الذين كانوا يرافقون القافلة قتلوا في الهجوم. وأضاف أنهم استقبلوا 15 مصابا بعد الهجوم.

وقالت السلطات المحلية إن الشرطة بدأت عملية لاعتقال منفذي الهجوم، وأشارت إلى أن المهاجمين نهبوا وأحرقوا بعض شاحنات المساعدات.