إسرائيل: سنبقى في 5 مواقع استراتيجية بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إنه سينسحب من جنوب لبنان، الثلاثاء، باستثناء "5 نقاط استراتيجية"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، إن الجيش "سيترك أعداداً صغيرة من القوات في 5 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بعد حلول موعد الانسحاب في 18 فبراير"، بحسب وكالة "رويترز"للأنباء.

وذكر المتحدث للصحافيين، في مؤتمر صحفي، "نحن بحاجة إلى البقاء في تلك النقاط في الوقت الحالي للدفاع عن الإسرائيليين، والتأكد من اكتمال العملية وتسليمها (النقاط) في نهاية المطاف إلى القوات المسلحة اللبنانية".