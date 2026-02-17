تاس نقلا عن مصدر: مفاوضات جنيف تسعى للاتفاق على مبادئ إطار لتسوية الأزمة الأوكرانية

أفاد مصدر لوكالة "تاس" الروسية بأن الأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف بشأن التسوية الأوكرانية ستركز على التوصل إلى "مبادئ إطار" تشكل أساسا لاتفاق لاحق.



وقال المصدر ردا على سؤال حول أهداف الجولة: "بالتأكيد، كل الجهود منصبة على ذلك. هناك حاجة إلى مبادئ إطار محددة، ستستكمل لاحقا بتفاصيل ومضامين عملية، وهذا ما يعمل عليه المفاوضون".

وتأتي محادثات جنيف استكمالا للمشاورات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، والتي عقدت جولتها الأولى في أبوظبي يومي 23 و24 يناير، تلتها جولة ثانية في 4 و5 فبراير في العاصمة الإماراتية.

ويرأس فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي الوفد إلى جنيف، فيما يتوقع أن يضم فريق التفاوض أكثر من 20 عضوا، في إطار مساع دبلوماسية متواصلة لبحث سبل إنهاء النزاع.