تايلاند تسجل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا 70% منها في بانكوك

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند تسجيل 248 إصابة جديدة اليوم الأربعاءبكوفيد-19.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم المركز، أبيساماي سريرانجسان، القول إنه تم تسجيل 167 من هذه الحالات في العاصمة بانكوك، بواقع 70 في المئة.

وهذا هو أكبر عدد إصابات يومية تسجله تايلاند منذ السادس من فبراير الماضي. وبذلك يترفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 27 ألفا و402.

وسجلت تايلاند حالة وفاة جديدة بكورونا، مما يرفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 88.

وقامت السلطات الصحية بتطعيم 4100 شخص بلقاح كورونا أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد إلى 53 ألفا و842 منذ 8 شباط/فبراير الماضي.

ووصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس في تايلاند إلى 26339. ولا يزال هناك 975 حالة إصابة نشطة.