المستشار الألماني يتعهد بمواصلة الدعم للرئيس الأوكراني

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بالخطاب عبر الفيديو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للبرلمان الألماني "بودستاج" وتعهد له بمزيد من الدعم.

وقال شولتس، اليوم الخميس، إنها كانت "كلمات مؤثرة"، وقال: "إننا نقف إلى جانب أوكرانيا".

وأشار شولتس أثناء لقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى الدعم الحالي لأوكرانيا الذي يشمل أيضا إمدادات أسلحة، قائلا: "ألمانيا تقوم بإسهامها في هذا الشأن وسوف تواصل القيام بذلك".

ولم يكن المستشار الألماني أكثر تحديدا فيما يتعلق بمواصلة الدعم، ولكنه أكد قائلا: "حلف الناتو لن يتدخل عسكريا في هذه الحرب".

يذكر أن أوكرانيا قدمت للحكومة الاتحادية قائمة طويلة من الأسلحة الثقيلة التي تريدها في حربها ضد روسيا، من بينها دبابات قتالية وطائرات مقاتلة وسفن حربية. وأرسلت الحكومة الاتحادية حتى الآن بعض المعدات من بينها أسلحة مضادة للطائرات.