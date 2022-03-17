رفع 80 طن مخلفات من مدخل شق الثعبان بالقاهرة

كثفت أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، حملاتها اليومية؛ تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتحقيق الانضباط بجميع شوارع العاصمة، حفاظا على المظهر العام ومنع أى تراكات أو إشغالات بنهر الطريق.

ووجهت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بالتواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال والإنارة بمحور حسب الله الكفراوي، والانتهاء من تركيب الأعمدة ولمبات الإنارة، بجانب أعمال إصلاح الصرف الصحي بشارع النصر وتركيب غطاء بيارة صرف صحي بشارع الشيخ مفتاح تقاطع شارع محمد سليمان.

وأكدت، في بيان اليوم الخميس، رفع كفاءة شارع اللاسلكي وشارع النادي الجديد والمعادي الجديدة، وذلك ضمن خطة تطوير شوارع الحي، لافتة إلى نظافة وتقليم أشجار النخيل ورفع مخلفات القمامة بشارع 199 وشارع 233 وشارع بورسعيد وشارع الكورنيش أمام المستشفى العسكرى للقوات المسلحة وشارع دمشق وشارع 217، وبالتعاون مع المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وتابعت: "تجريد ورفع المخلفات والتراكمات بمدخل شق الثعبان، تم رفع 80 طن مخلفات وحملة نظافة بمخر السيل ومنشية المصرى، بالتنسيق مع مدير المتابعة الميدانية ومدير فرع الهيئة".

وأوضحت أنه تم رفع إشغالات الكافيهات والمحلات المخالفة بالمركز التجاري بنيركو وشارع مكة وتقسيم شمال سيناء بزهراء المعادي، بجانب حملة لرفع الإعلانات المخالفة من على أعمدة الإنارة بشارع زهراء المعادي الرئيسي وشارع الخمسين.

وأضافت أنه تبين وجود أعمال حفر بأحد المصانع، عبارة عن حفر بريمة، مؤكدة إيقاف الأعمال ومصادرة سيارة الحفر والمعدات المستخدمة من داخل المصنع.