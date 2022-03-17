عمدة ماريوبول: 1000 شخص كانوا يختبئون في المسرح الذي تعرض لقصف روسي

قال فاديم بويتشينكو عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، إن أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في المسرح الذي يعتقد أنه كان هدفا لقصف روسي.

ونشر بويتشينكو، تلك المعلومات صباح اليوم الخميس، على تطبيق تليجرام، واصفا الواقعة بأنها "مأساة أخرى".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، في رسالة مصورة، إن المواطنين سعوا للاحتماء من القصف في المبنى، والآن تدمر، ولكن أضاف أنه لم ترد معلومات بعد عن القتلى.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت في وقت سابق إن "مئات المدنيين" كانوا يختبئون في المسرح.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن المسؤول عن الحادث، حيث قال الجانب الأوكراني إنه قصف روسي متعمد، في حين قالت روسيا إن كتيبة آزوف القومية هي المسؤولة عن الحادث.

ولم يتسن التأكد بصورة مستقلة من المعلومات التي قدمها الجانبان.