الليلة الكبيرة ومحطة مصر يمثلان مصر في مهرجان قرطاج للعرائس

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن عرضي العرائس "الليلة الكبيرة" و"محطة مصر" سيمثلان مصر في مهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس بتونس، والذي يعقد في الفترة من 18 حتى 27 مارس الجاري، بناء على الدعوة الموجهة للمشاركة كضيف شرف في فعاليات دورته الثالثة.

وتتضمن الدورة الثالثة من أيام قرطاج لفنون العرائس تكريم كل من الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، والفنان محمد كشك نحات العرائس والماسكات بالفرقة، كما يقيم عدد من الفنانين أعضاء الفرق المشاركة مجموعة من ورش العمل ضمن الفعاليات، منها "ورشة خيال الظل يقدمها الفنان عبد الحميد حسين، ورشة العرائس المائية للفنانة مي مهاب، ورشة العرائس بوسائط جديدة يقدمها الفنان رضا حسنين.

يذكر أن عرض "الليلة الكبيرة" بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، وعرائس ناجي شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.

أما عرض "محطة مصر" فهو من تأليف وأشعار محمد زناتي، وأداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، وموسيقى وألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين.