لاعبو فاركو يدعمون عمرو جمال وسيف تيري بعد إصابتهما بالرباط الصليبي

حرص لاعبو نادي فاركو على دعم الثنائي سيف تيري وعمرو جمال زملائهم في الفريق أمام البنك الأهلي في المباراة المقامة حاليًا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وحمل لاعبو فاركو قميص الثنائي سيف تيري وعمرو جمال كنوعا من تقديم الدعم للثنائي بعدما تعرضا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية.

يذكر أن عمرو جمال يتواجد حاليًا بالنمسا بصحبة مجدي وهبي طبيب نادي فاركو، من أجل الخضوع لعملية القطع في الرباط الصليبي، بينما سيف تيري في مرحلة التأهيل، عقب الإصابة التي لحقت به مع منتخب بلاده السودان أمام المغرب.