شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بروفة الحفل الفني الذي سيقام أمام قلعة صلاح الدين بمدينة طابا مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 33 لاسترداد طابا بالمباحثات والتحكيم الدولي.

ويتضمن الحفل فرقة السويس للموسيقى العربية، وفرقة العريش للفنون الشعبية، وكورال المحافظة، والمواهب الصاعدة من أبناء جنوب سيناء، ونماذج للتراث البدوي والحياة البدوية.

يشهد الحفل مع محافظ جنوب سيناء عدداً من الوزراء، ورؤساء الجهات، والأجهزة التنفيذية، وممثلي القوات المسلحة والشرطة، ومشايخ وعواقل ومجاهدي المحافظة، ورؤساء تحرير الصحف، وكبار الإعلاميين ورجال الدولة، وممثلي المجتمع المدني، ولفيف من أهالي المحافظة.