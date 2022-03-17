وزيري: إنشاء مخزن كبير في سقارة لاستيعاب الاكتشافات الأثرية الكبيرة

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل الكشف الأثري الجديد في سقارة، والذي يضم 5 مقابر من عصري الدولة القديمة والانتقال الأول، قائلا إن الكشف موجود في منطقة جنوب سقارة بالقرب من هرم «مرنرع»، رابع ملوك الأسرة السادسة.

وأضاف وزيري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن هذه المنطقة «بكر»، فلم يمسها أحد من قبل سوى في عام 1881، لكن البعثة المصرية كان لها الحظ الأوفر إذ بدأت أعمال الحفائر في 1 سبتمبر 2021، وكانت النتائج مبشرة.

وأوضح أن البعثة وجدت مقابر ملونة في حالة أكثر من رائعة لأشخاص شغلوا مناصب كبيرة في الدولة خلال هذه الفترة، فأغلب المقابر تعود للدولة القديمة وبداية عصر الانتقال الأول، معقبًا: «سنبهر العالم كما عودناه دائما في منطقة جديدة تسمى منطقة جنوب سقارة».

وذكر أن هذه المقابر خالية من الذهب، فهي ليست خاصة بملوك وإنما كبار رجال الدولة، بعضهم شغل مناصب مهمة، لذا فإن اللقى الأثرية ليست ذهبية، مؤكدًا أن هذه المقابر لم تمس أو تسرق.

ولفت إلى أن منطقة الكشف الأثري الجديد غنية جدًا ولم تمس منذ آلاف السنوات، فهناك العديد من الاكتشافات الأخرى التي لم تعرف بعد، مضيفًا أنه يتم إنشاء مخزن كبير في سقارة كي يستوعب كم هذه الاكتشافات.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة شمال غرب هرم الملك "مرنرع" بسقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن 5 مقابر منقوشة من عصري الدولة القديمة والانتقال الأول، بداخلها العديد من الدفنات واللقى الأثرية، رافقه الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة.