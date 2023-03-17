استطلاع للرأي: 49% من الديمقراطيين بأمريكا يتعاطفون مع الفلسطينيين

أظهر استطلاع أمريكي جديد للرأي، تغير آراء الديمقراطيين بشأن القضية الفلسطينية، حيث أوضحوا لأول مرة تعاطفهم مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين.



وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "جالوب" البحثية الأمريكية في الفترة من 1 إلى 23 فبراير الماضي، تضامن 49% من الديمقراطيين مع الفلسطينيين، بينما دعم 38% فقط منهم الإسرائيليين، وفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.



وأوضح الاستطلاع أن هذا التعاطف مع الفلسطينيين كان واضحا بين الأمريكيين الذين ولدوا بعد عام 1980، بينما من المرجح أن يتعاطف الأمريكيون من الأجيال الأكبر سنا مع الإسرائيليين بأكثر من الضعف.



وأشار "أكسيوس" إلى أن الجناح التقدمي للديمقراطيين في الكونجرس أصبح صريحا بشكل متزايد بشأن القضية الفلسطينية، كما يعتبر بعض المسئولين والمحللين الإسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جعل إسرائيل قضية حزبية في واشنطن.



واستطلعت "جالوب" آراء 1008 من الأمريكيين في جميع الولايات الأمريكية، وأجرت 75% من الاستطلاع عبر الهاتف الخلوي فيما أجرت 25% عبر الهاتف الأرضي، وبلغ هامش خطأ 4%.



ونوه "أكسيوس" بأنه في عام 2016، كان 53% من الديمقراطيين يتعاطفون مع الإسرائيليين، بينما يتضامن 23% مع الفلسطينيين.