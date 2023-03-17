التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أهالي منطقة القابوطي بحي الضواحي ببورسعيد، حيث استمع للعديد من طلبات أهالي المنطقة في مختلف المجالات، مؤكدا تقديم جميع الدعم لهم، بما يحقق سبل الراحة والارتقاء بالخدمات.

وفي نفس السياق.. وجه محافظ بورسعيد الأجهزة المعنية بسرعة وضع الحلول وتذليل أي عقبات خاصة بمزاولة نشاط الصيد لأهالي منطقة القابوطي، وتقديم جميع التيسيرات اللازمة لهم.

واستعرض الغضبان، أعمال التطوير التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا، مؤكدا أن حي الضواحي كان له النصيب الأكبر من خطة تطوير الطرق والمناطق السكنية وإقامة مشروعات خدمية وتنموية، فضلا عن خطة المحافظة لتطوير المناطق الأكثر احتياجا بحي الضواحي.

ومن جانبهم، وجه أهالي القابوطي الشكر لمحافظ بورسعيد لحرصه على تطوير مستوى الخدمات بجميع أحياء بورسعيد، مشيدين بالطفرة الكبرى التي شهدتها محافظة بورسعيد.