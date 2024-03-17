صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية تدوي في عدة مناطق أوكرانية

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية دوّت في عدة مناطق أوكرانية مساء اليوم الأحد، حيث اكتشف الاستطلاع الجوي عدة أسراب مما يسمى بطائرات تفجيرية مسيرة أطلقها الجيش الروسي.

وطُبق الإنذار الجوي على مناطق خاركيف وبولتافا وسومي ودنيبرو في شرق البلاد. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل في البداية.

وفي وقت سابق، نفذ الجيش الأوكراني هجمات بطائرات مسيرة في جنوب روسيا.

وفي كراسنودار، تسبب هجوم بطائرة مسيرة في نشوب حريق في مصفاة نفط. ووفقا لوزارة الدفاع في موسكو، تم إسقاط ثماني طائرات مسيرة على الأقل فوق مدينة بيلجورود جنوبى روسيا.

ولقي شخص على الأقل حتفه عندما ضربت طائرة مسيرة بيلجورود وأصيب 11 آخرون، وفقا لتقارير إعلامية. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.