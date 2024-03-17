جيش الاحتلال: قصف أهداف جديدة لحزب الله ردا على استهدافات من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنَّ طيرانه قصف أهدافا جديدة لحزب الله في أربعة مواقع مختلفة بجنوب لبنان.

وذكر جيش الاحتلال في بيان، أن الأهداف التي تم قصفها شملت بنية تحتية ونقطة مراقبة لحزب الله في بلدة عيترون ومجمعا عسكريا تابعا لحزب الله في علما الشعب، ونقاط مراقبة في مروحين وعيتا الشعب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه قصف مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة الخيام الليلة الماضية، ردا على إطلاق النار باتجاه مدينة عكا.

والليلة الماضية، قصفت طائرات إسرائيلية موقع مراقبة لحزب الله في منطقة كفركلا، فيما شنت مدفعية جيش الاحتلال بهدف ما سمتها إزالة تهديد في منطقة الميسات.

وأشار إلى أن عددا من عمليات الإطلاق وقعت الليلة الماضية من لبنان باتجاه مناطق الغجر وهار دوف، وأن الجيش الإسرائيلي رد على مصادر النيران، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.