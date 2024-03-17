ثوران بركاني جديد في أيسلندا

ثار بركان في أيسلندا للمرة الرابعة في نفس المنطقة خلال أربعة أشهر.

وأظهرت الصور التي جرى نشرها على الموقع الإلكتروني لقناة "أر يو في" مساء السبت، أنه يمكن رؤية الثوران الأحمر الساطع للبركان بالقرب من بلدة جريندافيك الساحلية من العاصمة ريكيافيك إلى الشمال الشرقي. وتم على الفور إخلاء منطقة بلو لاجون السياحية، التي كان يتواجد بها حوالي 700 شخص.

كما تم إجلاء عدد قليل من السكان الذين عادوا إلى جريندافيك كإجراء احترازي. ومع ذلك، يعتقد أنه لا يوجد حاليا أي خطر على السكان.

وحاول العلماء الحصول على صورة للوضع من مروحية.

ورصد الخبراء نحو 80 زلزالا قبل الثوران الفعلي. وكان طول الشق الممزق حوالي 5ر3 كيلومتر. واشتكى عمال الإنقاذ من السياح الذين سافروا إلى المنطقة لمشاهدة البركان الثائر.

وتقع جريندافيك في شبه جزيرة ريكيانيس على بعد حوالي 55 كيلومترا جنوب غرب ريكيافيك.

ووقعت حتى الآن أربعة ثورانات بركانية في شبه الجزيرة منذ منتصف ديسمبر، حيث أثر ثوران بركاني واحد في يناير على ثلاثة منازل على السفوح الشمالية للمجتمع الذي يبلغ عدد سكانه 4 آلاف شخص.

ويبدو أن مستقبل المجتمع غير مؤكد، فقد قدمت الحكومة بالفعل مشروع قانون يسمح للسكان ببيع منازلهم لشركة مملوكة للدولة.