الرئيس السيسي: ملتزمون بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المباحثات مع قادة الاتحاد الأوروبي تناولت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا، بقصر الاتحادية مساء الأحد.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر أكدت التزامها بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم، وتعزيز مسارات الهجرة النظامية.

وأشار إلى الاتفاق على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة من السواحل المصرية منذ ، فضلًا عن 2016 استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر؛ يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمصريين.

وتستضيف القاهرة، قمة مصرية أوروبية، تشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.

واستقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

وعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.