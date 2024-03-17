ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا، أكد فيه أن الميناء استقبل 11 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 14 سفينة أخرى.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة «OSPREYS» والتي ترفع علم ليبريا، ويبلغ طولها 179 مترا وعرضها 29 مترا، قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ29 ألفا و300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29 ألفا و244 طنا تشتمل على 2000 طن أسمنت، و1928 طن رمل، و5193 طن جبس معبأ، و4508 أطنان يوريا، و15 ألفا 615 طنا بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57 ألفا و110 أطنان تشتمل على 33 ألفا و684 طن قمح، و3650 طن خردة، و2455 طن حديد، و4851 ذرة، و8050 طن سكر، و4420 فول صويا.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 894 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 231 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2048 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66 ألفا و459 طنا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88 ألفا و458 طنا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2429 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 2960 شاحنة.