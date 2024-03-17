ارتفاع عدد الأسرى الشهداء في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 13 شهيدا

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد الأسرى الشهداء في سجون الاحتلال إلى 13 شهيدًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال النادي في بيان: «مع ارتقاء الأسير جمعة أبو غنيمة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر جرّاء التعذيب، والتنكيل، والتجويع، بالإضافة للجرائم الطبية، إلى 13 شهيدًا».

وأشار البيان لما أفاد به إعلام الاحتلال والذي كشف في وقت سابق، عن استشهاد معتقلين من غزة في معسكرات الاحتلال، وحتى اليوم يرفض الاحتلال الإفصاح عن هوياتهم.

ولفت إلى أن هذا الأمر يأتي في ضوء استمرار الاحتلال في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر.