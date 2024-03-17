 ارتفاع عدد الأسرى الشهداء في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 13 شهيدا - بوابة الشروق
الأحد 17 مارس 2024 1:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع عدد الأسرى الشهداء في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 13 شهيدا

أحمد علاء
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 1:45 م | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 1:45 م

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد الأسرى الشهداء في سجون الاحتلال إلى 13 شهيدًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال النادي في بيان: «مع ارتقاء الأسير جمعة أبو غنيمة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر جرّاء التعذيب، والتنكيل، والتجويع، بالإضافة للجرائم الطبية، إلى 13 شهيدًا».

وأشار البيان لما أفاد به إعلام الاحتلال والذي كشف في وقت سابق، عن استشهاد معتقلين من غزة في معسكرات الاحتلال، وحتى اليوم يرفض الاحتلال الإفصاح عن هوياتهم.

ولفت إلى أن هذا الأمر يأتي في ضوء استمرار الاحتلال في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك