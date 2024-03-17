بيانات أمريكية وبريطانية متتابعة حول مواجهات حامية في مياه البحر الأحمر

أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO اليوم الأحد تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة سواحل اليمن في خليج عدن على بعد 85 ميلا شرقي عدن.

ونشر مركز التنسيق البريطاني على موقعه الإلكتروني خارطة توضح الموقع الجغرافي للاستهداف ونصحت السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

وقبل حوالي ساعتين على هذا الإعلان البريطاني، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنه يوم 16 مارس بين الساعة 7:50 صباحا و8:15 صباحا (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون طائرتين بدون طيار من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر.



وقالت "سنتكوم" إنها نجحت في الاشتباك مع طائرة بدون طيار وتدميرها، ويفترض أن الأخرى تحطمت في البحر الأحمر، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في السفن القريبة.

وأيضا بحسب بيان "سنتكوم": بين الساعة 9 مساء. والساعة 10:30 مساء. (بتوقيت صنعاء)، دمرت القيادة المركزية الأمريكية 5 قوارب مسيرة غير مأهولة، وطائرة بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن "دفاعا عن النفس".

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.