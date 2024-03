دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال في منشور عبر منصة «إكس»: «أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية للمضي قدماً في الهجوم البري على رفح».

وأضاف: «المزيد من تصعيد العنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الوفيات والمعاناة، خاصة وأن المرافق الصحية مكتظة بالفعل».

وتابع: «باسم الإنسانية، ندعو إسرائيل إلى عدم المضي قدما في خطتها والسعي لإحلال السلام».

وذكر أن عملية الإجلاء التي يعتزم جيش الاحتلال القيام بها قبل الهجوم ليست حلا ممكنا، موضحًا أن سكان رفح البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، ولا مرافق صحية تعمل بكامل طاقتها وآمنة يمكنهم الوصول إليها في أي مكان آخر في غزة.

I’m gravely concerned about reports of an Israeli plan to proceed with a ground assault on Rafah. Further escalation of violence in this densely populated area would lead to many more deaths and suffering, especially with health facilites already overwhelmed. #Gaza pic.twitter.com/hWichKUKj9