احتفالية في مكتبة مصر العامة ببورسعيد لمرور 1048 عاما على إنشاء الأزهر الشريف

شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة بورسعيد برئاسة ممدوح التابعي، احتفالية بمناسبة مرور 1048 عامًا على إنشاء الأزهر الشريف، وذلك بحضور الدكتور منصور بكري سكرتير عام محافظة بورسعيد، والشيخ محمد عفيفي مدير عام الوعظ بالمحافظة، وممثلي الرواق الأزهري، وهيئة قناة السويس، والقيادات الدينية بالوعظ والمنطقة الأزهرية ببورسعيد.

واستعرض الدكتور ياسر علام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية، خلال الاحتفالية، دور الأزهر الشريف التوعوي والتعليمي في بناء الأجيال عبر جميع المراحل التعليمية المختلفة، وغرس القيم الصحيحة لديهم بمناهج الأزهر الوسطية التي تعمل على نبذ الفكر المتطرف والإرهاب والعنف، فضلًا عن استعراضه مبادرات الأزهر الشريف.

من جانبه أوضح الدكتور محمد موسى، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، دور علماء الأزهر في وقت السلم والحرب وتنمية وعي وفكر الطلاب، ونشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة نحو الأزهر الشريف والإسلام.

فيما أشاد الشيخ جمال عواد وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد، بالتعاون الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف والأوقاف.

بدورها استعرضت دكتورة نشوى شبانة مدير التعليم الثانوي بالمحافظة، دور المرأة المسلمة عبر التاريخ الإسلامي في فترة الأزمات، مشيرة إلى أن الأزهر الشريف يساند المرأة التي أعطى الإسلام لها كامل حقوقها، وأصبحت شريكًا أساسيًا تتمتع بمناصب عالية في مختلف المجالات والتخصصات وأمن وأمان في المجتمع.

فيما قال أحمد قناوي مدير الأروقة، إن الأزهر الشريف على مر التاريخ كان الملجأ والمنقذ للأمة الإسلامية، مشيدًا بمبادرة إحياء التراث الإسلامي بشكل متطور والتوسع في تطبيقها التي أقيمت في أروقة الأزهر الشريف، وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.