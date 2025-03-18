أشرف صبحي: نعمل على تأهيل شخصية الشاب بدنيا ونفسيا وعقليا واجتماعيا

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ الوزارة تولي اهتمامًا بالأسرة والمجتمع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن أحد محاور الاهتمام بالشباب يتمثل في التأهيل العام للشخصية المتزنة بدنيًّا ونفسيًّا وعقليًّا واجتماعيًّا.

ولفت إلى أن الوزارة تتعاون مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة فاهم لإطلاق مراكز السلامة النفسية، بجانب التعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، بجانب منظمة اليونسيف.

وشدد على أنه يتم دراسة مفاهيم الصحة النفسية والإعداد والتأهيل النفسي للشباب والأسرة، وكيفية التعامل مع المواقف النفسية، منوهًا بأنه تم تدريب 100 شاب وشابة على هذا الملف.

وأوضح أنه سيتم البدء بعدد من مراكز الشباب في 10 محافظات بكونها مراكز خدمة مجتمع، حيث يتم الدخول في عمق المجتمع والتعامل مع مشكلاته.



وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات إطلاق مراكز السلامة النفسية بمراكز الشباب، والتي تأتي بالشراكة مع مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسف في مصر، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصحة النفسية ودعم الشباب.

وأكد صبحي أن الوزارة تسعى إلى جعل مراكز الشباب بيئة آمنة وداعمة لا تقتصر على الرياضة فقط، بل تشمل أيضًا الصحة النفسية كجزء أساسي من بناء شخصية الشباب.

وأشار إلى أن المشروع يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الإنسان، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن مراكز السلامة النفسية تهدف إلى تقديم الدعم النفسي للنشء والشباب داخل مراكز الشباب، من خلال كوادر مؤهلة تلقت تدريبات مكثفة لضمان تقديم خدمة عالية الجودة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في هذه المراكز لتغطية مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.