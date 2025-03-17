واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على شمال الضفة الغربية، مما أسفر عن عشرات الشهداء وتهجير نحو 40 ألفا من الأهالي من المخيمات، وتدمير بنيتها التحتية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ50 على التوالي، ولليوم الـ37 على مخيم نور شمس، ولليوم الـ56 على مدينة ومخيم جنين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي طولكرم، صعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على أهالي مخيم طولكرم، وهددت العائلات المتبقية في حارة قاقون بضرورة المغادرة، في استمرار لسياسة التهجير القسري التي تنتهجها بحق أهالي المخيم.

وقالت مصادر محلية إن 200 عائلة نزحت من منازلها في مخيم طولكرم خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء تصاعد عدوان الاحتلال وتهديداته للسكان بأنه يجب مغادرة بيوتهم وعدم العودة إليها.

وفي جنين، واصلت قوات الاحتلال حرق منازل في مخيم جنين، حيث أحرقت عددا من المنازل، كما أغلقت مدخل مستشفى جنين الحكومي بالسواتر الترابية، وتواصل تحركاتها العسكرية في محيط المخيم، وفي شوارع عدة في المدينة.

وتتمركز دبابات الاحتلال ومدرعاته في محيط المخيم، فيما تواصل الجرافات تجريف شوارع، وتوسيع أخرى، لدخول الآليات العسكرية.

وفي السياق ذاته، أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، خلال مواجهات في نابلس والخليل بعد مداهمة مناطق متفرقة بالضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال طفل في منطقة واد السمن جنوب الخليل، كما اعتقلت فلسطينيا بعد مداهمة منزله في مدينة يطا.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أسرى محررين بعد مداهمة منازلهم، وهم: ليث نضال صومان، علي خالد زواهرة وعدي سامر زواهرة.