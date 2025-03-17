هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة؟ المفتي يجيب ويوضح حكمة الله في استجابة الدعاء

أجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، على التساؤلات حول جواز تكرار صلاة الاستخارة، واستجابة الله للدعاء.

وقال خلال برنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين: «نعم يجوز تكرار صلاة الاستخارة كثيرًا جدًا؛ بل قد يصل الأمر بالنسبة لها في التكرار إلى 7 مرات».

وشرح فضيلته، معنى الاستخارة؛ بأنها تفويض الأمر لله تعالى؛ بأن يلجأ العبد إلى ربه قائلا: «(اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر)... ثم يذكر المسألة التي يطلب فيها التوجيه من الله».

ورد على تساؤل حول الشعور بعدم استجابة الدعاء وهل يتوجب الاستمرار في الدعاء، قائلا: «نعم، لأن الإنسان إذا ما دعا الله تعالى فإن الله مستجيب له لا محالة؛ لكن الإجابة تأتي على صور، فأحيانًا يعجل ربنا للعبد بما دعا، وأحيانًا يدخر له الدعاء إلى يوم القيامة، وأحيانًا يمنع عنه من الأذى والمصائب ما يوازي الدعاء».

وأضاف أن قول القائل «دعوت الله ولم يستجب لي.. من أدراك أن الله تعالى لم يستجب؟ فربما أنعم الله تعالى عليك بهذا الدعاء فحجب عنك الكثير من الآلام التي لا تعلمها».