موسكو توافق على تعيين نيكولا دي ريفيير سفيرا جديدا لفرنسا لدى روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافقت موسكو على ترشيح باريس مندوبها السابق لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير لمنصب السفير الفرنسي لدى روسيا، وأعلنت منحه تأشيرة الدخول.



وأوضح مصدر في وزارة الخارجية الروسية أنه "بعد دراسة متأنية لهذا الطلب (من باريس)، تم اتخاذ قرار بالموافقة على الترشيح المقدم، وتم إخطار الجانب الفرنسي بذلك عبر القنوات الدبلوماسية".

وأضاف أن "نيكولاس دي ريفيير أنهى الآن عمله في نيويورك وحصل على تأشيرة دخول للدخول إلى روسيا".

منذ أغسطس 2024، يرأس البعثة الدبلوماسية الفرنسية في موسكو القائم بالأعمال الفرنسي في روسيا، زاكاري جروس.

وكان آخر ظهور لدي ريفيير بصفته الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة في نهاية شهر فبرايرمن هذا العام. واقترح بعد ذلك تأجيل التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا.