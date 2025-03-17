 كارني يلتقي ماكرون في باريس في أول زيارة خارجية له كرئيس وزراء كندا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كارني يلتقي ماكرون في باريس في أول زيارة خارجية له كرئيس وزراء كندا

باريس - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 مارس 2025 - 10:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مارس 2025 - 10:17 ص

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، الذي أدى اليمين الدستورية في الآونة الأخيرة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الاثنين؛ لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدفاعية بين البلدين.

وأعلن مكتب كارني، يوم السبت، أن أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه ستقوده إلى فرنسا تليها المملكة المتحدة، في محاولة "لتعزيز اثنتين من أقرب شراكاتنا الاقتصادية والأمنية وأقدمها".

ومن المقرر أن يناقش كارني وماكرون العلاقات الثنائية، وكالذكاء الاصطناعي، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الكندي.

وقال قصر الإليزيه، في بيان نشرته وسائل الإعلام الفرنسية، إن الزعيمين سيناقشان أيضا الحرب في أوكرانيا والأزمات الدولية و"المشاريع التي تقع في قلب الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وقال الإليزيه، إن ماكرون وكارني سيناقشان أيضا القضايا العالمية الرئيسية، لا سيما في ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المقرر عقده في نيس في الفترة من 9 إلى 13 يونيو المقبل.

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