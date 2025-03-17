- المخرج عبدالعزيز النجار: المسلسل يمس مرحلة عمرية يتعرض لها الرجال بعد الزواج

- المؤلف محمد رجاء: نقدم للمشاهد وجبة درامية مختلفه تحرضه على إعمال العقل

- بطل العمل: أفضل البطولة الجماعية عن الأعمال التى تتمحور حول شخص واحد

- شيرين: وقعت فى غرامه من الاسم.. وأجواء التصوير أعادتنى إلى مسلسل عيون

- مايان السيد: تعلمت قواعد العمل واحترام المهنة من كبار النجوم

- هاجر السراج: خطوة مهمة فى مشوارى الفنى

من المسلسلات التى دخلت المنافسة فى النصف الثانى من رمضان «نص الشعب اسمه محمد»، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار، والذى يشارك فى بطولته كل من عصام عمر، ورانيا يوسف، وميان السيد، وهاجر السراج، وشيرين، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، ودنيا سامى، وغادة إبراهيم، وتدور أحداثه حول شاب اسمه محمد يقع فى الحب على الرغم من زواجه.

كاتب المسلسل محمد رجاء، قال إن إسم المسلسل، قفز إلى ذهنه أثناء الكتابة وتحديدًا بعد نهاية الحلقة الرابعة، مشيرًا إلى أن الاسم يعكس أكثر من مدلول فهو مُستقى من دراما الحلقات، ويُعطى أيضًا معنى أن هناك حالات كثيرة فى المُجتمع لديها نفس القصة، لافتًا إلى أن هذا المشروع كتبه منذ عدة سنوات وكان قيد التنفيذ أكثر من مرة حتى أتيحت الفرصة لتقديمه الآن.

وأكد محمد رجاء إلى أنه يحب أن يُقدم للمشاهد وجبه درامية مختلفة تحرضه على إعمال العقل، ويميل أكثر إلى تقديم رسالته بصورة مبطنة تدعو المُشاهد للتفكير حتى لو كانت فى إطار ساخر أو اجتماعى.

من جانبه، قال المخرج عبدالعزيز النجار، إن «نص الشعب اسمه محمد» مسلسل اجتماعى ترفيهى بسيط يهدف إلى رسم ابتسامة لطيفة على وجوه المتابعين، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا عند اختيار فريق العمل التنويع بين عناصر الشباب والخبرة والوصول.

وأوضح النجار، أن المسلسل له خصوصية كبيرة والرجال تحديدًا سيفهمونه أكثر، لأنه يمس مرحلة عمرية يتعرض لها الرجال بعد الزواج ومشاعر مُعينة تتغير أو تتجه لشخص آخر، وقد حرصنا على تقديم هذا الإطار دون أن نفقد روح المرح والكوميديا التى تُغلف الإطار العام للعمل، مؤكدًا على أنه يميل أكثر لتقديم المُسلسلات الـ15 حلقة أو أقل، حيث يمُكنه ذلك من التكثيف الدرامى، بالإضافة إلى أنه يُحب كثيرًا تقديم الدراما فى إطار واضح سواء اجتماعيًا أو دراميًا أو كوميديًا وغيرها حتى تكون الصورة واضحة لصُناع العمل ويتم تقديمه بصورة جيدة.

بطل المسلسل الفنان عصام عمر، قال إنه يتمنى أن يستقبل الجمهور «نص الشعب اسمه محمد»، بصورة إيجابية، وأن يتقبل تصرفات الشخصيات ويتفهمها ويحترم اختلافها ومميزاتها وعيوبها، موضحًا أنه يحب تقديم الشخصيات المرسومة بعمق، والتى تُقدم البشر بمختلف أنماطهم وتصرفاتهم الطبيعية التى تحتمل الخطأ والصواب.

وأكد عصام عمر، أن الدراما عملية مُتكاملة ومُستمرة وكل قصة عند روايتها هى التى تُحدد أبطالها سواء كبارًا أو شبابً، لافتًا إلى أنه من المدرسة التى تُفضل تقديم الأعمال الجماعية وكل فنان يؤدى دوره وقصته فى الأحداث، ولا يحبذ كثيرًا الأعمال التى تتمحور كلها حول شخص واحد، لإيمانه أن الفن عمل جماعى وإبداع متكامل لفريق ضخم.

واختتم عصام عُمر، تصريحاته بالتأكيد على أن طبيعة الأحداث فى المسلسل، يناسبها أن تقدم فى 15 حلقة فقط، مشيرًا إلى أنه يُفضل أن يكون العمل مكتوبًا وجاهزًا بشكل كامل قبل بداية التصوير حتى يتمكن كل صُناعة تقديم أفضل ما لديهم خلال مراحل تنفيذه.

أما الفنانة ميان السيد، المشاركة فى البطولة، فقالت إن دورها فى المسلسل مختلف وبعيد عن شخصيتها فى الواقع ولم تُقدم مثله من قبل، ولذلك تعتبره تحديًا كبيرًا بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها محظوظة بالعمل منذ بدايتها مع نجوم كبار تعلمت منهم كثير من قواعد العمل واحترام المهنة وتفاصيل التمثيل.

وأوضحت، مايان، أن المسلسل يمزج بين النجوم الشباب والكبار، وهناك توافق وكيمياء كبيرة ظهرت بين المشاركين، مؤكدة أنه يُخاطب كل أفراد الأسرة بصورة راقية وجذابة.

وقالت الفنانة شيرين، إنها وقعت فى هوى وغرام المسلسل، منذ قرأت الإسم وبدأت تتعرف على الأحداث، موضحة أن المسلسل إجتماعى يمس طبقات كثيرة فى المجتمع.

ووأوضحت أن أحداث المسلسل خلال التصوير أعادتها لأجواء مُسلسل «عيون» الذى قدمته فى بدايتها الفنية بصُحبة النجوم فؤاد المهندس ويونس شلبى وسناء جميل، حيث الأعمال الاجتماعية التى تدور فى إطار العائلة وتُقدم المراحل العمرية المُختلفة التى نراها حولنا فى كل مكان، وهو جزء من دور الدراما أن يجد المُشاهد نفسه على الشاشة فى أنماط وشخصيات تعبر عنه وعن الأفكار التى تشغله.

فيما قالت الفنانة الشابة هاجر السراج، إن المخرج عبدالعزيز النجار هو الذى رشحها للمشاركة فى «نُص الشعب اسمه محم محمد»، بعد تعاونهما معا من قبل فى مُسلسل «حالة خاصة»، مؤكدة أن المُسلسل خطوة مُهمة فى مشوارها المهنى وبقدر التحدى والإحساس بالمسئولية الذى يرافقها إلا أنها تعتبر هذا القلق عاملًا صحيًا يُساعدها على تقديم شخصيتها بأفضل صورة.

وأوضحت هاجر السراج، أن تركيبة المسلسل تمزج بين أجيال مختلفة من الفنانين، وفى الوقت ذاته يناقش موضوعًا اجتماعيًا مختلفًا فى إطار كوميديا الموقف، معربة عن سعادتها بتقديم شخصية جديدة عليها.