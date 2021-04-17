التنمية المحلية: إلغاء ترخيص المحال العامة كخطوة أخيرة حال مخالفتها مواعيد الغلق الجديدة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن مواعيد غلق المحال الجديدة التي سيبدأ تطبيقها بداية من الغد سارية حتى انتهاء الفترة الصيفية.

وأضاف أن المحال العامة التجارية والموجودة في المولات تبدأ عملها من السابعة صباحًا وحتى الـ11 مساءً صيفًا، على أن يزيد هذا التوقيت ساعة في أيام الإجازات والأعياد الرسمية والخميس والجمعة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية «إكسترانيوز»، مساء الجمعة، أن المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة داخل المولات التجارية تبدأ عملها من الخامسة صباحًا وتغلق في الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار الـ 24 ساعة.

وأوضح أن المحال العامة والورش الحرفية داخل الكتل السكنية تبدأ عملها من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً صيفًا، ذاكرًا أن تلك القرارات للحفاظ على الصحة العامة والقضاء على العشوائية والإشغالات.

وأشار إلى التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق مواعيد العمل الجديدة، مضيفًا أنه في حالة مخالفة المحل التجاري، المواعيد، سيتم التنبيه عليه كتابيًا في الأسبوع الأول، ثم يتم غلق المحل في حالة عدم الاستجابة، وإلغاء الترخيص كخطوة أخيرة.

وذكر أن عدد حالات غلق المحال العامة لمخالفتهم المواعيد المقررة وصل إلى نحو 62835 محالًا على مستوى 13 محافظة، من بينها مقاهي وورش وأسواق عامة ومولات وطاعم وسناتر الدروس الخصوصية.