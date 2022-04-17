ضبط المتهم بقتل مسنة وإشعال النيران بجسدها في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب في الإسكندرية، اليوم السبت، القبض على المتهم بقتل سيدة وحرق وتقطيع سيدة مسنة، 70 عامًا محل إقامتها الأصلي محافظة القاهرة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة حول

بلاغًا بالعثور على جثة سيدة مُقطعة، وتم إشعال النيران فيها، أثناء وجودها داخل الفيلا محل سكنها.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، تبين من المعاينة الأولية أن المجني عليها حضرت للإقامة في الفيلا بمفردها، حيث يتردد عليها أسرتها من وقت إلى أخر على فترات.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بقتل المجني عليها، ثم قطع جسدها بالساطور، وأشعل النيران فيها من أجل أن يخفي آثار الجريمة.

تم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى المشرحة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.